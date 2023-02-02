В Госдуме оценили шансы Кадырова на титул «отец народа» Депутат Госдумы Синельщиков усомнился в присвоении Кадырову титула «отец народа»

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Рамзан Кадыров

Титул «отец народа» вряд ли будет возможно присвоить главе Чечни Рамзану Кадырову из-за стремления власти России к универсализации, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Комментируя Lenta.ru поступившее предложение, парламентарий объяснил, что такие изменения в конституции Чечни создадут разночтения в регулировании и приведут к росту центробежных сил.

Вряд ли это возможно, потому что сейчас, наоборот, все-таки власть стремится к некому единству регулирования правового статуса субъектов региональных властей. Поэтому, думаю, это маловероятно, — объяснил Синельщиков.

Депутат подчеркнул, что универсализация необходима, чтобы у всех россиян была возможность понимать структуру администрации каждого региона. Это позволит жителям страны точно знать при переезде в другой субъект, в какие инстанции и по каким ситуациям обращаться. Местные органы власти должны строиться на единых принципах, по словам парламентария.

Мы во фракции КПРФ обсуждали, что надо урегулировать местные органы власти, они должны быть построены по единому принципу, как было в советских регионах. Чтобы народ понимал: человек, например, приехал в соседний регион и мог понять, в какой орган власти ему нужно обратиться. Поэтому надо стремиться к универсализации, — заключил Синельщиков.

Парламент Чечни ранее предложил внести изменения в конституцию республики, дополнив должность главы региона Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да» (отец народа). Такой титул в Средние века носили чеченские лидеры, избираемые среди старейшин на всенародном съезде во время чрезвычайных ситуаций.