«Врос корнями в регион»: в Госдуме объяснили слезы Дюмина перед туляками Депутат Соболев: Дюмин был готов продолжить работу на благо Тульской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Дюмин

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, перешедший на пост помощника президента России, «врос корнями в регион» и был готов продолжить работу на благо местных жителей, считает депутат Госдумы Виктор Соболев. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что этим можно объяснить слезы экс-главы региона во время прощальной речи.

Как уточнил депутат, Дюмин мог просто не ожидать, что ему придется уйти с этой должности именно сейчас. Кроме того, по словам Соболева, реакция зала доказывает, что он был отличным губернатором и люди к нему тянулись.

А что тут сказать? Значит, врос корнями в регион, многое для него сделал, прикипел. Может быть, он не ожидал, что именно сейчас ему придется уйти с этого поста. Может, еще хотел поработать на благо региона. Все мы люди, у всех есть эмоции. И по реакции зала можно увидеть и понять, что люди к нему тянулись, и он был отличным губернатором, — высказался парламентарий.

Сенатор Айрат Гибатдинов ранее отметил, что экс-глава Тульской работал для людей и успел многое для них сделать. Он подчеркнул, что при Дюмине наблюдался рост экономики и производства в регионе. Как уточнил сенатор, до этого бывший губернатор работал на высоких должностях, где также заслужил доверие и уважение.