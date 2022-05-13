Врио губернатора Рязанской области пообещал обойтись без резких смен кадров

Павел Малков / Фото Александр Рюмин/ТАСС

В составе региональной власти Рязанской области не будет резких кадровых перестановок, пообещал врио губернатора области Павел Малков. Он рассказал, что встретился уже со всеми членами её правительства, передаёт «МК в Рязани».

Главным критерием для каждого будет профессионализм, обучаемость, работа в команде, проактивность и честность. Резких кадровых решений не будет, — сказал Малков.

Он добавил, что в непростое время нужна слаженная быстрая работа и прямой контакт всех членов команды. Кроме того, по словам Малкова, на первом заседании правительства Рязанской области под его руководством приняли несколько законопроектов для оперативной помощи предприятиям социальной сферы, малому предпринимательству и оказавшимся в трудной жизненной ситуации гражданам.

10 мая президент России Владимир Путин назначил вместо покинувших посты губернаторов пятерых врио. Ушли в отставку губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, Томской области — Сергей Жвачкин и Республики Марий Эл — Александр Евстифеев.

По словам политолога Виталия Иванова, сейчас возникают трудности с поиском новых глав регионов, потому что далеко не все хотят возглавлять субъекты. Бывший губернатор Курской области Александр Руцкой, в свою очередь, уверен, что из действующего губернаторского корпуса всего несколько человек имеют необходимые опыт и знания, а некоторые у него «кроме смеха ничего не вызывают».