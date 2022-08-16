«Время помогать»: в Госдуме предложили расширить медпомощь жителям Донбасса Депутат ГД Фролова: медицинское направление гуманитарной миссии в ДНР и ЛНР будет расширено

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Депутат Госдумы Тамара Фролова заявила о расширении медицинского направления гуманитарной миссии в Донбассе и на подконтрольных территориях. Партия «Единая Россия» планирует эвакуировать не только раненых военных и мирных жителей, но и направлять детей с неврологическими нарушениями на реабилитацию в клиники России, пишет «ПолитЭксперт».

Время помогать! Спасение Донбасса не ограничивается проведением военной спецоперации. <...> Для нас очень важно, чтобы как можно больше людей могли получить медицинскую помощь. Именно поэтому партия ищет все новые формы оказания медпомощи, в том числе проведение выездной диспансеризации медиками-добровольцами, — отметила парламентарий.

Фролова подчеркнула, что на этом помощь Донбассу не остановится, Россия будет помогать его жителям до конца.

16 августа стало известно, что активистка не зарегистрированной в России партии «Другая Россия Э. В. Лимонова», волонтер и журналист Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине. Об этом сообщил координатор партии Михаил Аксель. По его словам, девушка приехала в Донбасс недавно и намеревалась заниматься гуманитарной помощью, но получила травмы, несовместимые с жизнью.