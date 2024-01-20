«Время избавиться от этой гадости»: Гурулев заявил о смене элит в России Генерал Гурулев предупредил о смене элит в России после «голой» вечеринки

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Андрей Гурулев

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил «Царьграду», что ожидает смены элит в России после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По мнению депутата, перемены уже идут, просто это еще не все осознали.

Я понимаю, что кто-то руки [певице Алле] Пугачевой целует. И это народ сильно будоражит. Но сегодня уже все меняется. Вот взять эту порнографическую вечеринку — ну что их раньше не было, что ли? Да были постоянно, но сегодня это высветилось. А почему? Потому что время пришло избавиться от этой гадости, — сказал Гурулев.

По мнению парламентария, смена элит в России неизбежна на фоне СВО. Гурулев считает, что когда «страна переходит в совершенно другое состояние», перемены не могут не затрагивать высшие слои общества.

Или прими и иди вперед вместе с нашим верховным главнокомандующим, или будь добр отойти в сторону, — заключил член оборонного думского комитета.

Ранее петербургский депутат Борис Вишневский пожаловался на полицию за то, что она не усмотрела признаков экстремизма в призывах Гурулева «хоть как-то уничтожить гниль», как он высказался о несогласных с политикой президента РФ Владимира Путина. Соответствующие заявления были сделаны им в октябре в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Жалобу рассмотрит Измайловский суд Москвы.