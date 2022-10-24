Черчилля больше не будет: в Госдуме оценили нового премьера Британии Депутат Журова: выстраивание отношений с новым премьером Британии бесперспективно

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Новый британский премьер-министр Риши Сунак

Новый британский премьер-министр Риши Сунак с большой долей вероятности будет выступать против России, считает член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с NEWS.ru она отметила, что времена таких политиков, как Уинстон Черчилль, давно прошли, а потому выстраивать отношения с новым главой Великобритании бесперспективно. Несмотря на это, Журова заявила, что Россия продолжит контактировать с любым британским лидером.

Тут надо понимать, что таких премьер-министров, как Уинстон Черчилль, больше не будет. На этом фоне кто такой Риши Сунак, мы еще не до конца понимаем. В данный период времени маловероятно, что на пост премьер-министра Англии будет избран пророссийский политик. Мы конечно будем и дальше выстраивать с ними отношения, но боюсь, что это дело полностью бесперспективное, — сказала депутат Госдумы.

Ранее стало известно, что Риши Сунак автоматически станет премьером Британии после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. Сунак остался единственным кандидатом на пост главы правительства. Отмечается, что 42-летний политик будет самым молодым британским премьером за 200 лет.

Бывший премьер-министр Лиз Трасс объявила о своем уходе с поста в четверг, 20 октября. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. До объявления об уходе политик пробыла на посту 45 дней.