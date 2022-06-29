Временную поверенную в делах Норвегии в РФ вызвали в российский МИД

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Временная поверенная в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё вызвана в МИД РФ из-за отказа норвежской стороны пропустить российские грузы на архипелаг Шпицберген, говорится на сайте внешнеполитического ведомства. Ей заявлено о недопустимости блокировки грузов на Шпицберген. Также сообщается, что МИД России требует от Осло незамедлительно решить этот вопрос.

Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам, — указали в министерстве.

Накануне Норвегия отклонила заявку России на отправку грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурcкуг». На КПП находилось около 20 тонн товаров, предназначенных для российских посeлений на острове.

Поселок Баренцбург на Шпицбергене оказался в сложном положении после введения западных санкций против РФ в связи со спецоперацией на Украине. В настоящее время местным жителям (в поселке живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров) не хватает некоторых продуктов питания, особенно свежих фруктов и овощей.

Сенатор Совфеда Константин Косачев заявил, что норвежские власти поступили аморально, отказавшись пропустить российские грузы на архипелаг. Косачев отметил, что Осло нарушил Парижский договор 1920 года. В 1935 году СССР присоединился к нему, признав суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген.