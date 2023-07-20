Временного поверенного Великобритании вызвали в МИД России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание МИД России

Временный поверенный в делах Великобритании в Москве вызван в российский МИД, сообщает РИА Новости. В последний раз представитель Соединенного Королевства приглашался во внешнеполитическое ведомство весной этого года.

Машина поверенного подъехала к зданию ведомства. Отвечая на вопрос журналистов о цели визита, дипломат отметил, что Лондон выступает за прекращение конфликта на Украине.

Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины, — приводит его слова агентство.

В начале июля посол Финляндии в России был вызван в МИД, где ему был заявлен протест из-за проводимой Хельсинки политики в отношении России. Как заявила в ответ на вопрос NEWS.ru представитель МИД Мария Захарова, действия Финляндии направлены на разрыв дружественных отношений с Россией, которые формировались десятилетиями.

В июне МИД России вызвал замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайана Эбеля и выразил ему демарш в связи с решением правительства страны арестовать российский самолет Ан-124 для конфискации. В российском МИД расценили подобное действие как «циничное воровство».