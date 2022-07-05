«Вражеские действия»: Алиханов об ограничении транзита в Калининград Губернатор Калининградской области Алиханов назвал ограничение Литвой транзита вражескими действиями ЕС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вводя ограничения на транзит в Калининград, Евросоюз действует вражеским образом, ухудшая жизнь миллиона человек, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие действия подрывают «нормальные добрососедские отношения». Он также отметил, что эти недружественные решения принимаются на уровне Литовских властей, при этом с обычными людьми сохраняются товарищеские связи.

О каком хорошем, добром отношении к своим соседям можно говорить? Ведь у нас нормальные отношения, во всяком случае с людьми, на уровне человеческого общения. С чего вдруг руководители стали желать экономически задушить наш регион? — заявил Алиханов.

18 июня Алиханов сообщил о прекращении транзита некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление им было получено от Литовских железных дорог.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно настроена в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, однако она не спешит с принятием каких-либо решений. По его словам, в настоящее время идет анализ происходящего.