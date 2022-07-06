«Вранье»: Лавров о заявлении Киева про удары России по собственным городам Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия сама обстреливает свои города

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Заявления Киева о том, что Москва якобы сама обстреливает свои же города, чтобы сорвать поставки оружия Украине — вранье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном. При этом он добавил, что Запад должен осознавать свою ответственность за передачу арсенала независимо от высказываний офиса украинского президента, пишет РИА Новости.

Ну, если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что западные странны должны осознать, что переданные ими же вооружения используются киевским режимом против мирного населения в Донбассе и других частях Украины.

Накануне сотрудники Следственного комитета РФ завели уголовное дело по результатам обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Протокол составили по нескольким подпунктам статьи 105 (убийство) Уголовного кодекса России. Уточняется, что в результате ракетного удара по Белгороду погибли три человека, еще двое числятся без вести пропавшими, четверо других мирных жителей получили ранения.