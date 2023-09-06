«Вранье или глупость?»: Захарова о заявлении США по снарядам с ураном Захарова опровергла заявление США о безопасности снарядов с обедненным ураном

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Белый дом, делая заявления о безопасности передаваемых Украине снарядов с обедненным ураном, врет или «проявляет глупость», написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, об опасности обедненного урана сообщалось неоднократно.

Что это: вранье или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно, — подчеркнула Захарова.

Дипломат указала на то, что в местах, где применялись подобные боеприпасы, фиксировался рост онкологических заболеваний, что «на себе проверили солдаты НАТО, в первую очередь итальянские военные во время агрессии НАТО против Югославии». По данным Захаровой, из 7,5 тысячи подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека. Таким образом, летальность составила 20%. Умирали люди, согласно утверждению российского дипломата, от «мучительных осложнений» вроде дисфункции почек, костного рака и рака пищевода, лимфомы Ходжкина и лейкемии.

Также Захарова сообщила, что в регионах Сербии, подвергшихся бомбардировкам снарядами с обедненным ураном, Минздрав страны фиксирует значительный рост онкологических заболеваний, бесплодия у мужчин, аутоиммунных заболеваний, патологических осложнений беременности и психических расстройств у детей.

Ранее в Пентагоне заявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $175 млн. Поставки представляют собой дополнительное оборудование для систем ПВО и противотанковое оружие, в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Вашингтон впервые включил боеприпасы такого типа в пакет помощи Киеву. Новые поставки станут 46-м траншем оборудования из запасов Пентагона на Украину с августа 2021 года.

При этом официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые будут переданы Украине, не представляют радиоактивной угрозы. По его словам, американские власти рассчитывают, что эти боеприпасы позволят Вооруженным силам Украины быть более эффективными на поле боя.