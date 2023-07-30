«Враги должны молиться»: Медведев опубликовал поздравление ко Дню ВМФ Медведев поздравил россиян с Днем Военно-морского флота

Фото: vk.com/dm

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале обратился к россиянам по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Он поздравил военнослужащих с праздником, а также призвал врагов молиться на российских солдат.

По словам Медведева, пока Вооруженные силы РФ отражают контрнаступление коллективного врага, они стоят на защите всей страны. Вместе с этим военнослужащие не дают начаться мировому конфликту. Если бы не они, то украинские войска достигли бы целей наступления, и тогда Москве пришлось бы пойти на использование ядерного оружия, добавил политик.

Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару. С Днем Военно-морского флота России! — добавил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил дату военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет 30 июля, а вечером того же дня произведут артиллерийский салют. Подготовкой парада будут заниматься Министерство обороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти.

Ранее Медведев заявил, что Россия презирает Международный уголовный суд и желает ему мучительной смерти. Таким образом он прокомментировал попытки судей МУС оправдать решение о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина.