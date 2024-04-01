Врачей из приграничных регионов России обеспечат защитой от дронов Путин поручил защитить от обстрелов врачей скорой помощи в приграничных регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству, а также властям ДНР, ЛНР, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей областей до 27 апреля обеспечить защитой от обстрелов с украинской стороны бригады скорой помощи. Данное поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля. Ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

Властям предписано оснастить медиков средствами индивидуальной защиты, автомобили работников скорой помощи также усилят средствами защиты транспорта, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы.

Обеспечить оснащение средствами индивидуальной защиты, средствами защиты транспорта <...> медицинских работников, работающих на территориях населенных пунктов, входящих в 15-километровую зону от линии боевого соприкосновения, а также на прилегающих к ним территориях, — следует из поручения.

Ранее Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ известил, что врачи и другие медицинские работники, которые трудятся в зоне СВО, будут зарабатывать больше денег за свою деятельность. Также он уточнил, что добровольцы, получившие инвалидность в зоне боевых действий, смогут рассчитывать на две пенсии и прочие компенсации.