Регионы поддержали идею доплачивать врачам за борьбу с абортами Волынец: в регионах поддержали идею доплачивать врачам за борьбу с абортами

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В некоторых регионах поддержали идею доплачивать врачам за борьбу с абортами, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. В разговоре с НСН детский омбудсмен отметила, что «Вифлеемовские сертификаты» планируется выдавать медикам, которым удалось уговорить беременную женщину оставить ребенка.

Что касается доплат врачам, то я обратилась в Госдуму с предложением утвердить «Вифлеемовский сертификат» примерно в размере пяти тысяч рублей врачу в качестве премии за каждую женщину, которая изменила свой репродуктивный выбор в пользу рождения ребенка, — отметила Волынец.

По словам омбудсмена, в год около 5 млрд рублей выделяется на статью абортов — из этих средств, которые возвращаются в бюджет за счет работы врачей с беременными, нужно доплачивать медикам. Инициативу поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников — он сообщил, что в регионе будут осуществлять такую доплату. Кроме того, Волынец уточнила, что в Татарстане владельцы частных клиник добровольно отказались от проведения абортов.

Спикер Томской облдумы Оксана Козловская ранее сообщила, что регион не будет ужесточать правила проведения абортов, а женщины должны иметь право выбора. По словам Козловской, в ряде регионов России уже идет обсуждение предложений на эту тему, но власти Томской области не планируют и не готовят инициатив, поскольку это «личное дело каждой женщины».