Врачам скорой разрешили медвмешательство без согласия пациента

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет сотрудникам бригад скорой помощи проводить неотложные медицинские процедуры без предварительного согласия пациента в случаях, когда его жизнь находится под угрозой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 20 закона «Об основах охраны здоровья граждан». Ранее для проведения неотложных процедур без согласия пациента требовалось решение консилиума врачей. Однако, как отметили инициаторы закона, в условиях скорой медицинской помощи вне медицинских учреждений собрать консилиум часто бывает невозможно.

Поддерживая нововведение, авторы закона подчеркнули, что эти изменения ускорят получение гражданами своевременной и качественной медицинской помощи, а также обеспечат юридическую защиту работников скорой помощи. В то же время, у пациентов или их представителей сохраняется право отказаться от медицинского вмешательства, при условии оформления письменного отказа.

Ранее депутаты Псковского областного собрания во время сессии приняли законопроект, который предполагает введение штрафов до пяти тысяч рублей за склонение женщин к абортам. Соответствующую идею выдвинул губернатор региона Михаил Ведерников.