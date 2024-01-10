Врач оценил состояние здоровья Путина Врач Клосс: у Путина отличное здоровье, бодрый голос и походка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Состояние здоровья президента России Владимира Путина отличное, заявил заведующий отделением травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс. По его словам, которые приводит РИА Новости, у главы государства бодрый голос и походка.

У него отличное состояние. Вы посмотрите, голос — бодрый голос, походка — бодрая походка. Как он репрезентирует мысль: она доступна, она понятна. Нет других политических лидеров за океаном даже и близко. Я думаю, он еще будет и будет работать, — сказал врач.

Российский лидер 10 января посетил Чукотку, где провел встречу с жителями Анадыря. На ней Денис Клосс поинтересовался у президента, как при такой нагрузке он восстанавливает физические и психические силы. Путин пошутил, что не напрягается. Также, по словам главы государства, он тренируется каждый день практически по два часа. А в спортивную программу входит зал, бассейн и душ.

Ранее сообщалось, что Путин передвигался от аэропорта до столицы Чукотки на снегоболотоходе. Этот вид транспорта имеет габаритные колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника. Это позволяет передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог. На передней стороне автомобиля при этом расположена надпись «Хищник». Сопровождает главу государства в поездке его пресс-секретарь Дмитрий Песков.