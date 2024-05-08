«Впадет в глубокую кому»: Захарова предрекла крах экономики Украины Захарова: экономика Украины впадет в глубокую кому без поддержки Запада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Экономику Украины ждет глубокая кома без поддержки со стороны западных стран, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. По ее словам, украинское государство давно существует за счет «искусственных вливаний извне» и сложившаяся ситуация всерьез тревожит акул бизнеса.

Ситуация на Украине с каждым днем становится все хуже, что всерьез тревожит акул бизнеса. Видимо, дела украинской экономики идут прямо совсем уже плохо, и без западной поддержки она обречена впасть в глубокую кому, поскольку уже давно существует за счет искусственных вливаний извне, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что киевский режим — это «мировая отмывочная» для прогона сотен миллиардов долларов. При этом, как отметила представитель МИД РФ, неизвестно, на какие цели и куда направляются эти средства.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что финансовую сферу Украины ждет коллапс после ударов ВС России по энергетическим объектам. По его словам, массированные обстрелы могут сильно разогнать инфляцию в стране. Эксперт добавил, что нехватка электричества также отразится на боеспособности ВСУ, поскольку без энергии остановятся ремонт военной техники и производство вооружений.