«Возвысьте голос»: МИД России призвал Европу бороться с русофобией МИД России призвал Европу бороться с антисемитизмом и русофобией

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Европа должна возвысить голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и дискриминацией, заявил МИД России. Таким образом в ведомстве отреагировали на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о неуместности сравнений поступков Запада с деятельностью Адольфа Гитлера. В МИД РФ посчитали данное высказывание лицемерным.

Заявление Борреля <...> звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на «цветущий сад», в котором проживает «миллиард граждан ЕС и США», и наступающие на него «джунгли». <...> Призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов, — говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве заявили, что сотрудникам поступает ножество обращений от граждан и неправительственных еврейских организаций с недоумением касательно призывов главы Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Ариэля Музыканта к главе МИД России Сергею Лаврову принести извинения.

Ранее Боррель заявил, что Россия привыкла бороться до конца, поэтому необходимо продолжать вооружать Украину. Он напомнил о победе России над Наполеоном и Гитлером. По словам Борреля, Евросоюз не является стороной конфликта, который начался еще в 2014 году, и не хочет становиться его участником. При этом он заявил, что ЕС до последнего момента пытался избежать прямого столкновения, призывая решить все вопросы путем переговоров.