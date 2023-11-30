«Возобладала логика»: Захарова о решении ОБСЕ пригласить РФ на заседание Захарова: в ОБСЕ возобладала логика, что без РФ нельзя обсуждать безопасность

Участники заседания ОБСЕ в Северной Македонии поняли, что без России не имеет смысла обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, присутствие российского министра иностранных дел в Скопье дает шанс мероприятию не «свалиться в пике», передает РИА Новости.

Возобладала логика, что без России обсуждать проблемы Европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества в целом не имеет смысла никакого... Все, кто знает карту Европы, понимают значимость нашей страны, и это не только география, это значимость с точки зрения всего: энергетики, экономики, безопасности, гуманитарной сферы, — сказала она.

На заседании ОБСЕ не обошлось без инцидентов. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров прервал свое выступление на заседании Совета министров иностранных дел и обратился к перебивающему делегату с просьбой оставить его в покое. Поблагодарив адресата своего обращения, он продолжил доклад.

Также Лавров на мероприятии зачитал отрывок из Конституции Украины о правах национальных меньшинств. Дипломат обратил внимание коллег на то, что позиция Киева по правам русских меньшинств в стране противоречит главному документу страны.

До этого стало известно, что несколько российских журналистов не допущены к освещению заседания СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. Захарова тогда отметила, что Москва продолжает подготовку к участию в мероприятии, несмотря на все попытки Запада помешать этой поездке.