«Возникнет дичайшая коррупция»: Милонов высказался против отмены ЕГЭ Депутат Милонов: ЕГЭ нужно усовершенствовать вместо отмены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

ЕГЭ нужно не отменять, а усовершенствовать, уверен зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что при прежней системе сдачи экзаменов в вузах может возникнуть дичайшая коррупция.

В целом объективная оценка знаний должна оставаться. Так что давайте будем выступать с инициативой не отмены ЕГЭ, а решать, как улучшить ЕГЭ, и как сделать его менее стрессовым для детей. Если мы просто отменим ЕГЭ, в вузах может возникнуть дичайшая коррупция, — высказался Милонов.

По словам депутата, инициатива об отмене ЕГЭ популистская. Он уточнил, что ЕГЭ является огромнейшим стрессом для детей и родителей. Но, подчеркнул парламентарий, экзамены в целом никому не нравятся. Милонов напомнил, что система, которая была до этого, полностью себя дискредитировала. Так, по его словам, выпускникам из регионов было сложно поступить куда-то после школы.

Тогда детям было очень сложно куда-то поступить после школы, из некоторых регионов особенно. В Санкт-Петербург, например, приезжали с золотыми медалями поступать, но при этом словосочетание «золотая медаль» без ошибок написать не могли. И это, безусловно, была проблема, — рассказал депутат.

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ранее сообщила, что в октябре Госдума РФ планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Единый госэкзамен могут заменить на традиционную государственную итоговую аттестацию, добавила она.