«Возмутительный поступок»: сенатор об ограничении прав человека на Украине Цеков назвал возмутительным отступление Киева от Конвенции по правам человека

Фото: МО Украины

Отступление Украины от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время военного положения представляет собой попытку оправдаться перед Западом за «насильственную мобилизацию» и за отмену президентских выборов в стране, таким мнением поделился с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, такие решения Киев принимает для продолжения боевых действий, что является возмутительным поступков.

Подобные решения принимаются для продолжения войны с РФ. Европа к этому относится положительно. Сегодня на Украине считают, что западный мир их понимает. Но пройдут годы, и за это решение их будут наказывать, сажать в тюрьмы, — считает парламентарий.

Цеков подчеркнул, что Украина не соблюдала права человека в отношении русских и русскокультурных граждан с 1991 года. Он считает, киевские власти издеваются над своими гражданами, а европейцы отказываются это замечать.

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал соответствующее решение властей нормальной практикой. По его словам, меры о пересмотре Конвенции по правам человека и отказе от некоторых положений принимают все государства, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта. Он также добавил, что Киев предупредил об этом еще в 2022 году.