«Возмутительно»: Лавров о возможном выходе России из ОБСЕ Лавров: попытки Запада лишить Россию голоса в ПА ОБСЕ возмутительны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Вопрос о выходе России из ОБСЕ пока не обсуждался, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме. Он добавил, что попытки Запада лишить российскую делегацию голоса в Парламентской ассамблее ОБСЕ являются возмутительными.

Это возмутительно. Пытаются лишить права голоса нашу делегацию. <...> Насчет выхода из ОБСЕ — этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники — это другой вопрос, и здесь, конечно же, их позицию нужно учитывать в полной мере, — заявил Лавров.

Он добавил, что объяснения о том, что существуют национальные решения по санкциям, являются пустым звуком. Министр подчеркнул, что в случае проведения конференции международной организации принимающая сторона обязана предоставить визы всем участникам.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что решение Госдумы о приостановке участия российской делегации в сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ является закономерным. По его словам, в сложившихся условиях у российской делегации нет необходимости присутствовать на заседаниях ассамблеи. Эксперт добавил, что представители России подвергаются дискриминации на площадке, когда считают тупиковыми дебаты, в которые их втягивают.