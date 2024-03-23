«Возмездие и забвение»: Путин пообещал покарать причастных к теракту Путин: покараем каждого причастного к теракту в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия найдет и покарает каждого, кто готовил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к нации по случаю трагедии. Глава государства подчеркнул, что террористов ждет возмездие и забвение.

Все исполнители, организаторы и заказчики понесут справедливое и неизбежное наказание, кто бы они ни были. Мы установим и покараем каждого, кто стоял за спиной террористов. <...> Террористов, убийц, нелюдей, у которых не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет, — заявил Путин.

Президент добавил, что к настоящему моменту задержаны 11 человек. ФСБ и другие правоохранительные органы работают над выявлением базы террористов. Ими устанавливается, кто готовил схроны и отмечал пути отступления. Путин подчеркнул, что теракт стал «организованным массовым убийством беззащитных людей».

В рамках обращения российский лидер также заявил, что теракт в Подмосковье является кровавой акцией устрашения россиян. Глава государства сравнил преступление с действиями нацистов.

Теракт в подмосковном Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Группа людей ворвалась в «Крокус Сити Холл», устроила стрельбу и пожар.