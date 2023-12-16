Возбуждено еще одно дело после нападения на полицейских на рынке «Садовод» СК возбудил еще одно дело после нападения на полицейских на рынке «Садовод»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После нападения на полицейских на рынке «Садовод» возбуждено еще одно уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанном с сопротивлением представителю власти, сообщил Telegram-канал столичного управления СК России. Отмечается, что на территории комплекса проводятся следственные действия.

Также по факту хулиганских действий, произошедших на территории торгового комплекса, следователями столичного СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 82 человека после стычки полиции с рабочими на одном из рынков Москвы. Отмечается, что инцидент произошел накануне, 15 декабря, в ходе попытки задержания водителя, который не остановился по требованию представителей власти. По версии правоохранителей, мужчине при этом стало плохо.

Тогда агрессивные граждане начали мешать полиции и повредили служебный автомобиль. Толпа разошлась после двух предупредительных выстрелов в воздух.

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по статьям 318 УК РФ и 319 УК РФ в отношении уроженца Таджикистана, который напал на сотрудника полиции на рынке «Садовод» в Москве. Мужчина задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.