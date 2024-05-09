«Возбуждает ярость благородную»: Захарова о провокациях за рубежом на 9 Мая Захарова: провокации на День победы за рубежом дают России больше сил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Российские дипломаты, находящиеся за рубежом, готовы к различного рода провокациям, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС. По ее словам, подобные действия лишь придают России больше сил в защите исторической памяти, а также возбуждают «ярость благородную». Дипломат добавила, что провокации уже давно приобрели регулярный характер.

Существует огромное количество того, через что нашим дипломатам приходится проходить все эти годы. Но это нас не только не останавливает. Возможно, даже возбуждает эту — помните, опять же, строчку про Вторую мировую, для нас Великую Отечественную — «ярость благородную», — констатировала Захарова.

Дипломат призналась, что иностранные журналисты задавали провокационные вопросы даже ей. Они преподносили это в качестве интервью, однако в действительность происходящее было «помоями», которые выливали на память о Красной армии, добавила Захарова.

Представитель МИД также заявила, что нынешняя антироссийская кампания Запада стала «попыткой реванша», желанием не только поудобнее переписать историю, но и вымарать Россию из числа победителей в Великой Отечественной войне. Она пообещала, что Москва никому не даст осквернить День Победы.