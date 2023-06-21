«Воюют за США и Зеленского»: в СФ оценили намерение Киева продолжать СВО Сенатор Цеков: украинские солдаты не хотят воевать за США и Зеленского

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские солдаты уже не хотят участвовать в специальной военной операции (СВО), так как понимают, что воюют не за себя и свою страну, а за Владимира Зеленского, Евросоюз и Америку, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков. По его словам, что бы ни говорил украинский лидер, его сокрушительное поражение является вопросом времени.

Украинские солдаты уже не хотят воевать за Зеленского. Они понимают, что воюют не за себя и свою страну, а за Зеленского, Евросоюз и Америку. Что бы он ни говорил, он потерпит сокрушительное поражение. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Просто это дело времени. Это произойдет сегодня, завтра или послезавтра, — сказал Цеков.

Сенатор считает, что такие личности, как Зеленский, не имеют права руководить «такой великой частью русского мира, которая называется Украина».

Ранее Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем планировала Украина. Президент подчеркнул, что ВСУ будут продвигаться так, как посчитают нужным, невзирая на попытки давления. По словам Зеленского, независимо от продвижения контрнаступления, Киев не согласится на заморозку конфликта. Он также напомнил о необходимости гарантий безопасности для Киева и назвал конечной целью вступление в НАТО.