Предложение пересмотреть налоговую систему в России является очень серьезной инициативой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уверен, что данные изменения действительно востребованы, передает ТАСС.
Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная, — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что инициатива входит в русло основных концептуальных посылов, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. В связи с этим по данной теме будет проходить широкая дискуссия.
Вместе с этим Песков высказался о назначении помощника президента Алексея Дюмина секретарем Госсовета России. По его словам, оно связано с процессом ротации. Как объяснил пресс-секретарь главы государства, на новом посту Дюмин будет заниматься вопросами функционирования данной структуры.
Кроме того, Песков ответил на вопрос, будет ли в 2024 году проводиться прямая линия с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что мероприятие сохраняет свою актуальность и остается на повестке дня.
Ранее мнение о налоговой реформе в России высказал политолог Сергей Марков. Он считает, что изменения связаны с запросом общества на справедливость.