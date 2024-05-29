«Востребованная инициатива»: Песков об изменениях в налоговой системе Песков назвал налоговые изменения в РФ серьезной и востребованной инициативой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предложение пересмотреть налоговую систему в России является очень серьезной инициативой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уверен, что данные изменения действительно востребованы, передает ТАСС.

Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что инициатива входит в русло основных концептуальных посылов, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. В связи с этим по данной теме будет проходить широкая дискуссия.

Вместе с этим Песков высказался о назначении помощника президента Алексея Дюмина секретарем Госсовета России. По его словам, оно связано с процессом ротации. Как объяснил пресс-секретарь главы государства, на новом посту Дюмин будет заниматься вопросами функционирования данной структуры.

Кроме того, Песков ответил на вопрос, будет ли в 2024 году проводиться прямая линия с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что мероприятие сохраняет свою актуальность и остается на повестке дня.

Ранее мнение о налоговой реформе в России высказал политолог Сергей Марков. Он считает, что изменения связаны с запросом общества на справедливость.