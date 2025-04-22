«Востребована как никогда»: в ГД назвали важную для России идею Ленина Депутат Ющенко: социалистические идеи Ленина востребованы как никогда

Фото: Петр Оцуп/РИА Новости

Владимир Ильич Ленин в рабочем кабинете в Кремле. 16 октября 1918 года

Социалистические идеи Владимира Ленина, который родился ровно 155 лет назад, на сегодняшний день востребованы как никогда, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. По его словам, России не подходит капиталистический строй из-за размеров страны и ее особенностей.

Сегодня [социалистические] идеи Ленина востребованы как никогда, тем более в условиях кризиса капитализма, который сегодня происходит по всему миру. Он порождает войны на новой территории нашего земного шара. В первую очередь, когда Ленину было 24 года, он написал работу «Развитие капитализма в России». Он четко предсказал, доказал, что этот строй абсолютно не приемлем для России с ее огромными просторами, многонациональным населением и коллективистским образом жизни. И действительно, вершина нашей государственности как раз была в период советской эпохи, — сказал Ющенко.

Он добавил, что Ленин смог собрать новую страну на руинах Российской империи. По словам депутата, революционер предложил новую политику, основанную на социальных гарантиях, поддержке населения, грамотности и уважении к культурам.

И с той разрушенной страной мы превратились в передовую державу с лучшей в мире наукой, образованием и системой физической защиты. Конечно же, Ленин победил безграмотность. Ему досталась страна, где 15% населения умело только писать, читать и расписываться. 1941 год, когда фашистская Германия напала на наш фронт, мы их встретили с самым грамотным населением. Опять же, декретный отпуск, защита женщин, детей — это тоже все Ленин. Поэтому перечислять это невозможно, — добавил Ющенко.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ доктор политических наук Сергей Обухов заявил, что причины смерти Ленина давно озвучены. Он напомнил, что изучавшие тело политика специалисты проанализировали все процессы, которые могли привести к кровоизлиянию в мозг, в том числе последствия покушения, а также инсульта и инфаркта.