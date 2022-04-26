Востоковед Казаков заявил, что японцы поддерживают Украину из-за пропаганды

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Общественность Японии симпатизирует Украине, потому что местные СМИ дают однозначную интерпретацию происходящего, считает востоковед Олег Казаков. В связи с этим он предположил, что Токио не станет менять своей позиции по отношению к Киеву из-за скандального ролика с японским императором Хирохито, которого на Украине поставили в один ряд с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини, пишет «ПолитРоссия».

Общественность Японии с большой симпатией относится к Украине, потому что японская пропаганда активно поддерживает Киев. СМИ дают однозначную интерпретацию того, что там происходит. Поэтому я не думаю, что Япония сейчас из-за этих конфликтов будет менять свою линию. Япония действует в рамках концепции тех стран, которые занимают антироссийскую позицию. Это прежде всего США, — пояснил Казаков.

Он отметил, что в Токио высказали своё «фи» после того, как Киев напомнил о «треугольнике» Италии, Германии и Японии. При этом фундаментальная позиция властей Японии, резюмировал востоковед, в любом случае останется в поддержке США и других стран антироссийского блока.

Ранее востоковед Александр Вавилов заявил, что Япония в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» назвала Курильские острова «незаконно оккупированными» Россией, чтобы угодить политике США. По его мнению, Вашингтон и Токио таким образом намереваются создать негативный образ Москвы на международной арене.