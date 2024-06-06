«Восстановим Советский союз»: Путин заявил, что у РФ нет имперских амбиций Путин: у России не наблюдается имперских амбиций

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Владимир Путин

У России нет имперских амбиций, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Он пояснил, что мир для стран с такими замашками слишком быстро меняется, передает пресс-служба Кремля.

Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро <...> Если кто-то нас подозревает в каких-то имперских амбициях, вы прикиньте: мы восстановим Советский Союз, у нас будет преимущественно исламское население. Вам в голову никогда это не приходило? Мы не против исламского населения. Мы, наоборот, рады тому, что происходит сегодня в Российской Федерации, — подчеркнул глава государства.

Также Путин заметил, что утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО являются «бредом собачьим», а те, кто об этом говорит — «тупые, как стол». По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом и удовлетворить собственные имперские амбиции, при этом не гнушаясь дурачить собственное население.

До этого президент сказал, что Россия использует все имеющиеся средства, если что-то будет угрожать целостности и суверенитету. Он уточнил, что Западу к подобным вещам не следует относиться поверхностно и безответственно, передает пресс-служба Кремля.