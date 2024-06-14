«Воспримет как троллинг»: политолог о реакции Запада на мирные предложения Политолог Марков: Запад не ответит «нет» на мирные предложения Владимира Путина

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ

Запад не ответит «нет» на мирные предложения президента России и воспримет их как «сознательно наглый нереалистичный ультиматум, то есть как троллинг со стороны Владимира Путина», заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. В результате, по мнению эксперта, Запад вообще не удостоит предложение Путина никаким официальным ответом

Запад вообще не удостоит предложение Путина никаким официальным ответом. А неофициально скажут, что это нереалистично до неприличия. Это и есть кризис дипломатии. О котором как раз и говорил Путин, — подчеркнул Марков.

Ранее Владимир Путин перед конференцией по Украине в Швейцарии назвал условия для переговоров с Киевом. По его словам, перед тем как Россия согласится начать переговоры, украинские власти должны полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Помимо этого, для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Вместе с этим глава государства подчеркнул важность отмены санкций против России.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что НАТО и киевский режим, отвергнув мирный характер предложений президента России по условиям окончания конфликта, по сути, расписались в том, что мир им не нужен. Он также уверен, что Альянс во главе с США маниакально скатывается в противостояние с Россией, желая достичь целей «стратегического поражения» Москвы.