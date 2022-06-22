«Ворвался в мою жизнь внезапно, шумно, с песней»: Захарова о Пьере Нарциссе Захарова поделилась воспоминаниями о знакомстве с Пьером Нарциссом

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пьер Нарцисс

Представитель МИД России Мария Захарова поделилась воспоминаниями о знакомстве с умершим певцом Пьером Нарциссом в своем Telegram-канале. Дипломат отметила, что артист ворвался в ее жизнь очень шумно и с песней — он прислал ей композицию «Мария», заявив, что посвятил текст ей.

Он ворвался в мою жизнь лет шесть назад внезапно, шумно и с песней. В прямом смысле этого слова. Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от «шоколадного зайца». Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню «Мария». Я отказывалась от сходства как могла. Но он был непреклонен: это мы написали про Вас, — написала Захарова.

Она добавила, что виделась с певцом только один раз в жизни. Дипломат вспомнила прием, организованный управлением по делам дипломатического корпуса, где Нарцисс исполнял эту песню, а затем общался с Захаровой, фотографировался и рассказывал о своих композициях и любимой дочери.

Спасибо тебе, ты талантливый и яркий! Таким навсегда запомню, — так завершила свой пост дипломат.

О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Дочь исполнителя сообщила, что артист скончался во время операции на почке. Гитарист Виктор Зинчук уточнил, что у певца не выдержало сердце.