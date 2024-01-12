«Бандероворюги»: Медведев о философии украинской элиты Медведев заявил о расхищении поставляемого Украине оружия США

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Дмитрий Медведев

Киевские власти разворовывают оружие, поставляемое США, написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, Вашингтону и Евросоюзу не удастся искоренить коррупцию на Украине. Политик предположил, что минувшей ночью США начали операцию против хуситов в Йемене для того, чтобы отвлечь внимание от своих «проблемных подопечных» в Киеве.

Бомбардировки и бандероворюги. Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. Помню, как один из укропатриотов удивился моему вопросу, зачем имярек идет на выборы, ведь у него нет шансов. «Как, — услышал я удивленный ответ, — это же его последняя возможность украсть деньги!» И в этом вся философия украинской элиты, — написал Медведев.

Зампред Совбеза сослался на статью New York Times, в которой говорится, что Пентагон не уследил за оружием, поставляемым Киеву, в результате пропало вооружение на $1 млрд. Речь идет почти о 40 тысячах единиц дронов, переносных зенитных ракетных комплексов и приборов ночного видения.

Вот нам долго орали (и мне лично в ухо в соцсетях), что бандеровское руководство Украины — безгрешные нестяжатели. <...> Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам, — констатировал политик.

Ранее Медведев заявил, что прирост добровольцев в российской армии деморализовал руководство Украины. По его словам, после того как стало известно о наборе на службу в ВС РФ 500 тысяч человек, Киев срочно приступил к мобилизации.