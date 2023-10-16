Воробьев рассказал о новых рынках для экспорта из Подмосковья Губернатор Воробьев: Подмосковье развивает восточные направления экспорта

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Московская область входит в топ-3 российских регионов по итогам премии «Экспортер года», развивая в условиях западных санкций восточное направление, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, свою продукцию за рубеж поставляют около шести тысяч областных предприятий, пишет «360».

Как отметил губернатор, основными экспортными подмосковными товарами являются продукты питания, продукция химической промышленности и ряда других отраслей. Поставки заметно растут в том числе в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Для дальнейшего развития экспорта в регионе действует ряд мер поддержки бизнеса, подчеркнул Воробьев.

Нужно время, чтобы адаптироваться, и мы оказываем поддержку бизнесу для того, чтобы найти партнера в той или иной стране. <...> Пока санкции нас прессуют со всех сторон, мы имеем возможность развивать восточное направление, мы этим занимаемся, — отметил глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что в 2022 году экспорт Подмосковья достиг $13 млрд, и спрогнозировал дальнейший рост этого показателя. Кроме того, налаживать экспорт бизнесу помогают и цифровые сервисы. Так, областной инвестиционный портал связан с платформой РЭДС, благодаря чему предприниматели могут объединить несколько поставок на одном направлении и отправить их одной партией, объяснил Андрей Воробьев.

Ранее правительство России обязало экспортеров зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки. Также эти компании должны будут продавать на внутреннем рынке 90% этого объема. Уточняется, что мера начинает действовать с 16 октября.