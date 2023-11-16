Воробьев поддержал идею признать закрытые территории в Подмосковье городами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звездный Городок

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поддержал идею признать все закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) малыми городами. Всего таких образований в области пять: Восход, Молодежный, Звездный Городок, Власиха и Краснознаменск. Губернатор подчеркнул, что статус «поселок городского типа», который есть практически у всех подмосковных ЗАТО, ограничивает их развитие.

Этот статус ограничивает города — они не всегда могут участвовать в федеральных программах поддержки. <...> Закрытая территория — это всегда пропускная система, особый статус и особое внимание, — уточнил Воробьев.

Губернатор также отметил, что в последнее время во всех ЗАТО были реализованы масштабные проекты преображения территорий. По его словам, это получилось сделать благодаря активному сотрудничеству с Министерством обороны. Так, удалось продвинуться по ремонту, благоустройству и развитию социальной инфраструктуры. Среди важных нерешенных вопросов Воробьев выделил модернизацию жилья: все военные городки строились в Московской области еще в 60-е годы.

В Совете Федерации ранее высоко оценили опыт Московской области в сфере поддержки материнства. Сенаторы назвали подмосковные проекты в этой области одними из лучших в России. Особенно в Совфеде выделили проект «Наша женская консультация».