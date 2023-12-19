Воробьев и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество

Фото: president.gov.by

Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко планы дальнейшее сотрудничество, пишет «360». Глава Московской области отметил, что республика стала одним из ключевых партнеров для региона по вопросам импорта и экспорта.

Спасибо за приглашение и за ту предварительную работу, которую мы провели с вашей командой. Мы сегодня здесь, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию и ваше отношение. Для Подмосковья Белоруссия — один из самых крупных партнеров, — подчеркнул Воробьев.

Подмосковье планирует вложить средства в обновление парка уборочной техники при помощи белорусских производителей. В 2024 году хотят закупить 162 трактора и 32 погрузчика. Кроме того, область предоставит компании «Амкодор» земельный участок под сервисный центр запчастей. Белоруссия также готова оказать Подмосковью содействие в развитии молочного производства и поставить элитные семена, корма и удобрения.

Лукашенко уточнил, что в 2024 году Белоруссия продолжит принимать жителей Подмосковья в своих здравницах. Еще одним важным направлением сотрудничества он назвал науку. По словам президента, республика заинтересована в дальнейшем развитии партнерства в данной сфере.

Особое внимание — нашему культурному, образовательному обмену. В Подмосковье есть флагманские школы, которые с большим удовольствием примут ребят из Белоруссии. А преподаватели могут обмениваться методиками воспитания, преподавания, — отметил губернатор.

Воробьев ранее возложил цветы к монументу Победы в центре Минска. Памятник символизирует победу советского народа над фашизмом. Его установили в столице Белоруссии в 1954 году в память о погибших в войне солдатах и партизанах.