«Вор у вора дубинку украл»: Захарова описала отношения США и ЕС по Украине Захарова: США пытаются переложить на плечи ЕС миллиардные расходы на Украину

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Желание США переложить на плечи Евросоюза многомиллиардные расходы на Украину можно охарактеризовать фразой: «Вор у вора дубинку украл», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что такая политика Вашингтона является попыткой заставить простых европейцев «раскошелиться на содержание погрязшего в коррупции режима Владимира Зеленского».

Это можно охарактеризовать одной фразой: «Вор у вора дубинку украл». Это про то, чем занимаются Брюссель, Вашингтон и Лондон. Вашингтон цинично пытается переложить на Европейский союз многомиллиардные расходы на продолжение развязываемого украинского кризиса, — сказала дипломат.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Киеву. По его словам, такой выбор возник из-за того, что заканчиваются деньги на поддержку Киева. Офицер уточнил, что в настоящий момент Вашингтон располагает средствами в размере $4,4 млрд для помощи Украине и $1 млрд для восполнения своих ресурсов.

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт выразил готовность снять свое вето на предоставление финансовой помощи ЕС Украине в обмен на доступ к средствам из европейских фондов. В настоящее время Венгрия препятствует увеличению долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включающего €50 млрд финпомощи Украине.