Вопросы экономики СВО выведут из полномочий Минобороны Минобороны перестанет заниматься экономическими вопросами в рамках СВО

Фото: Russian Government/Global Look Press

Кабмин наделили полномочиями по введению административных инноваций по решению Координационного совета по обеспечению специальной военной операции. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник в российском правительстве. Отмечается, что экономические вопросы операции выведут из полномочий Минобороны. Ведомство, как рассказал источник, станет заниматься только военными вопросами.

Политическую ответственность за военные ресурсы, пишет газета, передадут премьер-министру Михаилу Мишустину и губернаторам Госсовета в лице мэра Москвы Сергея Собянина. Их же наделили правом на новые административные реформы.

Отмечается, что заведовать материальными ресурсами будет премьер. За губернаторами Госсовета остаются людские ресурсы. По информации «Коммерсанта», Госсовет наделен широкими властными полномочиями. Открытая часть совещания с президентом страны Владимиром Путиным свидетельствует о том, что речь идет об улучшении координации и управляемости государства в условиях СВО.

Кроме того, газета сообщает и о принятии основной концепции команды Мишустина. В ее рамках утверждается, что главными принципами преодоления затруднений в администрировании являются: применение современных управленческих подходов, импортированных из деловой среды, дерегулирование, цифровизация и определение долгосрочных приоритетов.

Ранее стало известно, что Министерство финансов России вместе с Минобороны предусмотрело ресурсы на нужды специальной военной операции в текущем году, заявил глава ведомства Антон Силуанов во время встречи с представителями фракции «Единой России» в Госдуме. Он указал, что деньги для соответствующих нужд также заложены «в следующую трехлетку».