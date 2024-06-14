«Вопрос закрыт»: Путин заявил, что новые территории навсегда останутся с РФ Путин: новые территории навсегда останутся с Россией

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области навсегда останутся с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством МИД страны. По его словам, такое желание выразили жители этих регионов, поэтому этот вопрос даже не может обсуждаться, передает корреспондент NEWS.ru.

Херсонская и Запорожская области, так же как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается, — сказал российский лидер.

Также глава государства добавил, что, после того как подразделения ВС РФ заняли часть Херсонской и Запорожской областей, многие западные политики предложили свое посредничество в мирном завершении конфликта. Среди них был также премьер-министр Израиля Нафтали Бенет.

Ранее Владимир Путин заявил, что народы России и Украины нашли бы способ справедливо урегулировать конфликт, но его причина заключается в авантюрной политике Запада. По его словам, события на Украине являются прямым результатом развития истории. Президент подчеркнул, что корни конфликта берут начало не в двусторонних отношениях Москвы и Киева, а в «агрессивной, бесцеремонной и авантюрной» политике Запада, которую он вел задолго до начала военной операции.