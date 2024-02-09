«Вопрос времени»: в МИД России рассказали о суде над Зеленским Мирошник: суд над руководством Украины является только вопросом времени

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Родион Мирошник

Руководство Украины предстанет перед судом и понесет ответственность за свои деяния, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, этот момент является лишь вопросом времени.

В любом случае ответственность настанет, это непреложный факт, — заявил Мирошник.

Он отметил, что существует мнение о спасении президента Украины Владимира Зеленского при подобном развитии событий. В этом контексте Мирошник упомянул факт, что США в течение полугода не могут договориться о финансировании Киева. По его мнению, на этом фоне желающих «приютить» Зеленского будет все меньше.

А среди желающих принять его у себя и посадить на скамью подсудимых останемся только мы. Так что это вопрос лишь времени и того, как будут развиваться события на поле боя, — заявил он.

Дипломат добавил, что соответствующая тема находится «в дискуссии». Он сослался на данные Следственного комитета, согласно которым более 350 боевиков уже получили сроки от 12 лет до пожизненного. Следующим этапом, утверждает Мирошник, будут начальники среднего звена, а затем и верхушка Украины.

Ранее пользователи соцсетей предрекли Зеленскому «начало конца» в связи с его решением убрать с поста главкома ВСУ Валерия Залужного. Комментаторы раскритиковали украинского лидера и заявили о потере доверия со стороны народа.