«Вопрос безопасности»: в ГД ответили на критику проекта о запрете никабов Вице-спикер Даванков напомнил Делимханову о светской РФ после спора о хиджабах

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Инициатива о запрете ношения скрывающей лицо религиозной одежды в российских школах была выдвинута на основе полученных от граждан обращений, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в ответ на критику законопроекта со стороны депутата от Чечни Адама Делимханова. По его словам, это вопрос безопасности.

Я с уважением отношусь ко всем религиям. Но если родители считают, что в школах, где учатся их дети, должны быть введены ограничения, то так тому и быть. Об этом говорю не только я, но и Верховный суд, — отметил Даванков.

В частности, родители школьников указывали, что в стране светское образование, поэтому дети имеют право именно на него, подчеркнул вице-премьер. Он привел в пример встречу в Котельниках, где местные жители «буквально требовали запрета» на ношение религиозной одежды.

Всегда есть вопрос эмоциональный, а есть вопрос безопасности. Есть разница между хиджабами и никабами. Никаб — это когда совсем закрытое лицо. Видны только одни глаза. <...> Этот законопроект говорит о том, что никабы должны быть запрещены, — констатировал политик.

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что возможное введение запрета на ношение женщинами никаба будет противоречить нормам светского права и Конституции России. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ готово к диалогу с представителями власти для решения этого вопроса, указал он.