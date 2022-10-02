Вооруженные силы новых субъектов войдут в состав армии России

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Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей включат в состав ВС РФ, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Ранее президент России Владимир Путин назначил Крашенинникова представителем при рассмотрении проектов федерального конституционного закона о новых территориях.

Вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.

Сегодня днем Конституционный суд России принял постановления о признании договоров по включению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Четыре соответствующих документа вышли под номерами 36, 37, 38 и 39.

30 сентября глава российского государства подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов о вхождении в состав РФ в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.