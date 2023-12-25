Волынец высказалась о проверке семьи Киркорова органами опеки Волынец: оснований для проверки семьи Киркорова органами опеки недостаточно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров с детьми

Участие певца Филиппа Киркорова в нашумевшей вечеринке Анастасии Ивлеевой не является весомым основанием для проверки семьи артиста органами опеки, рассказала NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она напомнила о презумпции невиновности в российском праве, которая касается и вопросов семьи.

Органы опеки — это не средство воздействия на поведение взрослых, кроме случаев, когда это не связано с нарушением прав ребенка. Если поступает сигнал с места, что дети находятся в опасности и нарушаются их права либо если семья уже состоит на учете и ее регулярно контролируют в целях сопровождения для оказания поддержки. За эту выходку родителей данных оснований недостаточно, чтобы вмешиваться в семью, — заявила омбудсмен.

По словам Волынец, если нет сведений о нахождении детей в опасности, такая проверка будет выглядеть как мера устрашения. Она считает, что вместо этого нужно навести порядок в медиасреде.

Не хотелось бы, чтобы дети этих людей пострадали, стали жертвами в борьбе с недостойным поведением их родителей. Я считаю, на данную выходку нужно воздействовать правовыми методами в соответствии с нарушением норм российского законодательства. У нас есть закон, запрещающий ЛГБТ как экстремистскую организацию, запрещена и пропаганда. Роскомнадзор уже усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ, — сказала Волынец.

Ранее Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в фото- и видеоматериалах с «голой» вечеринки Ивлеевой, размещенных в Сети. В связи с этим депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал МВД возбудить административные дела в отношении организаторов мероприятия.