Волынец вступилась за сбежавшую от мужа из Австрии россиянку с ребенком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Волынец

Уполномоченный по правам ребенка республики Татарстан Ирина Волынец вступилась за россиянку, которая сбежала с сыном от мужа из Австрии. В разговоре с «КП-Новосибирск» она отметила, что российским властям следует внимательно отнестись к данной ситуации. Волынец напомнила, что очень часто происходили случаи, когда женщины сбегали от мужей-тиранов в Россию.

Вспомните, сколько историй было, когда женщины бежали от мужей-тиранов в Россию. Они спасали свою жизнь и жизнь ребенка. <...> Нужно, чтобы российские власти крайне внимательно отнеслись к этой ситуации. Мама мальчика — россиянка, и ребенок имеет прямое отношение к нашей стране, — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

Как сообщали в Федеральной службе судебных приставов по Новосибирской области, мать вместе с сыном могла приехать из Австрии в Новосибирск в феврале 2023 года. Там проживает тетя женщины. Источник издания отметил, что россиянка втайне от биологического отца вывезла ребенка. Мужчина обратился с заявлением об установлении местоположения сына. Тем временем сама женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко.

Многодетная семья Хардер из Германии ранее сбежала в Россию из-за угрозы изъятия детей ювенальной полицией. Супруги обратились в миграционное подразделение в России, их обращение рассмотрели в кратчайшие сроки, после чего выдали свидетельства о предоставлении временного убежища.