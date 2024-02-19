Волынец предложила предоставлять адвоката пострадавшим от насилия детям Омбудсмен Волынец: пострадавшим от насилия детям нужно предоставлять адвоката

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Волынец

Детям, пострадавшим от сексуального насилия, обязательно должен быть предоставлен адвокат, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Омбудсмен обратилась с таким предложением к первому заместителю председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяне Буцкой, пишет LIFE.ru.

Будет реализована одна из основных задач уголовного судопроизводства, которая заключается в максимальной защите прав и интересов несовершеннолетних потерпевших от дополнительных психологических страданий, — пояснила Волынец.

По ее словам, участие адвоката необходимо сделать обязательным с момента регистрации сообщения о преступлении против несовершеннолетнего. При этом законный представитель может быть отстранен, если его действия будут противоречить интересам ребенка. Сейчас адвокат привлекается только по ходатайству законного представителя потерпевшего. Омбудсмен предлагает оплачивать работу юристов за счет федерального бюджета, а в дальнейшем взыскивать сумму с осужденных.

В Госдуме ранее предложили запретить выпускать педофилов по УДО. Член комитета по международным делам Мария Бутина пояснила, что во время отбывания наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних осужденный может характеризоваться положительно, но это связано с отсутствием побуждающих к противоправным действиям факторов.