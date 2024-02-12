Волынец отреагировала на видео с избиением маленькой девочки в Шахтах Волынец призвала начать проверку из-за видео с избиением девочки в Шахтах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Волынец

Жестокое обращение с детьми недопустимо ни в коем случае, заявила NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Так она отреагировала на видео с избиением девочки в Шахтах. Волынец призвала Следком провести проверку по данному происшествию.

Ни в каком случае не допустимо жестокое обращение по отношению к ребенку. По данному эпизоду необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности этого человека. По всей вероятности, он либо не здоров психически, либо находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Это будет устанавливать следствие, — подчеркнула собеседница.

Волынец добавила, что сейчас нужно максимально обезопасить ребенка. Она отметила, что органы опеки должны установить, что происходит в семье и, как полагается в подобных случаях, поставить ее на учет. Если есть угроза для жизни ребенка, его забирать нужно незамедлительно, уточнила Волынец.

На суды порой уходит много времени, и за этот период та опасность может реализоваться. Ребенка мы можем просто потерять. Если подтвердится факт о том, что опека знала об этой ситуации и бездействовала, то может быть возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников опеки по статье о халатности, — резюмировала эксперт.

Ранее в Сети появилось видео, на котором маленькая девочка из Ростовской области подверглась избиению. Telegram-каналы писали, что это был не первичный случай истязания и органы опеки в курсе происходящего.

До этого прокуратура Республики Татарстан инициировала проверку в отношении жительницы Набережных Челнов, избившей ребенка у подъезда. Россиянка не только применила силу, но и обматерила мальчика, все происходящее попало на камеру умного домофона.