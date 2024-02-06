Волынец назвала «отличной новостью» запрет рассаживать семьи в самолетах

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец назвала «отличной новостью» запрет рассаживать семьи в самолетах. Комментируя ситуацию «360», детский омбудсмен подчеркнула, что раньше родителям приходилось покупать дополнительную регистрацию для детей, чтобы иметь возможность лететь рядом.

Новость на самом деле отличная, и жаль, что раньше еще не было такого правила и родителям приходилось либо покупать дополнительную регистрацию для своих детей, оплачивать ее, чтобы лететь рядом, либо как-то просить на стойке регистрации, — пояснила Волынец.

Омбудсмен отметила, что иногда взрослым приходилось договариваться с другими пассажирами, которые оплатили место. В связи с этим родители «либо шли на дополнительные расходы, либо унижались, прося людей пойти им на встречу». Волынец уточнила, что инициатива упростит путешествия многодетным семьям и семьям с маленькими детьми. Она выразила надежду, что поправки примут в ближайшее время. При этом уполномоченный предупредила, что новый запрет может привести к удорожанию авиабилетов.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ранее рассказала, что российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах. По ее словам, группа депутатов «Единой России» готовит такие поправки в Воздушный кодекс, в настоящий момент текст документа на уточнении.