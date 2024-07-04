Волынец назвала главные плюсы программы «От 0 до 18» Детский омбудсмен Волынец: программа «От 0 до 18» поможет в воспитании детей

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Программа рекомендаций «От 0 до 18» поможет в воспитании детей, считает уполномоченный по права ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец. В разговоре с NEWS.ru омбудсмен отметила, что данная программа может стать ориентиром для тех родителей, которым некому посоветовать, как лучше воспитать детей.

В данном случае такая программа может стать ориентиром для тех, кому некому посоветовать, или кто хотел бы привнести что-то важное, новое и ценное в свой семейный уклад. Я уверена в том, что какие-то пункты из данной программы будут использованы многими семьями, — отметила Волынец.

Она считает, что в России утрачен институт преемственности между поколениями. Омбудсмен подчеркнула, что семья в нынешнее время — это только родители и их дети. По ее мнению, это плохо, потому что мудрость предков ничем нельзя заменить. При этом Волынец добавила, что программа «От 0 до 18» является только сводом рекомендаций, навязывать ее родителям не будут.

Надо рассматривать это как вспомогательные технологии, которые направлены на помощь семьям с детьми. Я считаю очень важным, что министерство уделяет этому вопросу внимание. Это важная составляющая жизни нашей семьи. И то, как мы воспитываем наших детей, влияет на будущее всей страны, — заключила омбудсмен.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что ведомство планирует составить программу по воспитанию детей «От 0 до 18», в которой будут содержаться рекомендации на каждый день. По его словам, данная инициатива позволит облегчить принятие решения о рождении второго и последующих детей.