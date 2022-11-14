Володин: Зеленский вогнал Украину в долги, лишив ее граждан будущего

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лишил своих граждан будущего, вогнав страну в долговую кабалу, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его данным, в данный момент на обслуживание долгов Киев тратит 57,9% собственных доходов и вынужден брать новые кредиты.

Украина — государство-банкрот. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав страну в долговую кабалу, — констатировал Володин.

По его словам, киевский режим пытается замалчивать неспособность Украины самостоятельно обеспечивать решение социальных вопросов, в том числе выплату зарплат, пособий и пенсий. Между тем уже сейчас бюджет страны почти на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов, а в следующем году зарубежное финансирование составит 58%.

Ранее Володин заявил, что Украина фактически «оккупирована НАТО» и «стала колонией США», а ВСУ управляются Пентагоном. Кроме того, по мнению парламентария, Киев не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед гражданами, а финансовая система Украины разрушена, хотя стране необходимо возвратить Западу более $100 млрд долга. Поэтому, по его словам, Украина потеряла способность существовать как государство.