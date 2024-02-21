Володин заявил о возвращении России рыбы, которую англичане ели 68 лет Володин: Путин вернул России рыбу, которую англичане ели 68 лет

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Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. По его словам, президент России Владимир Путин, по чьей инициативе был принят документ, вернул стране рыбу, которую 68 лет ели англичане. Отмечается, что соглашение давало право британским рыболовам вести промысел в водах вдоль побережья Кольского полуострова.

(Путин. — NEWS.ru.) вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют! Потому что 40% именно треска и другие виды рыб, пикша в том числе, формируют их рацион. Причем одно из любимых блюд, — заявил Володин.

Ранее Москва проинформировала Токио о том, что в условиях принятых антироссийских мер она не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов.

В МИД России тогда отметили, что с началом специальной военной операции отношения между двумя странами стали «стремительно деградировать» и для возвращения к нормальному диалогу Токио следует «проявить элементарное уважение» и «стремление к выправлению двусторонних отношений».